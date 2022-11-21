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В Улан-Удэ более 300 семей участников спецоперации получили дрова

В Улан-Удэ более 300 семей участников спецоперации получили дрова
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Приём заявлений продолжается

В Улан-Удэ 324 семей участников спецоперации уже получили дрова, сообщили сегодня в пресс-службе мэрии.

Комитет по социальной и молодёжной политике администрации города продолжает приём заявлений на доставку твёрдого топлива от военных, участвующих в спецоперации, и их семей. В Улан-Удэ на одну семью положено 10 кубов дров или 3,81 тонн угля.

- На сегодня принято 424 заявления, 389 обращений передано на доставку, 324 семьям дрова и уголь уже доставлены, - сообщила на брифинге и.о. председателя комитета по социальной и молодёжной политике Татьяна Трофимова.


Согласно постановлению правительства Бурятии от 1 октября 2022 года №590, расширен список лиц, имеющих право на обеспечение твёрдым топливом, и упрощена процедура его получения. Эта услуга предоставляется лицам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, лицам, заключившим контракт о прохождении службы на срок от трёх месяцев и более в именном подразделении «Байкал» и семьям вышеперечисленных лиц.

- Заявители должны проживать на территории Улан-Удэ в жилых помещениях без центрального отопления. Если раньше оформить единоразовую помощь в виде твёрдого топлива имели право члены семьи, зарегистрированные по месту жительства на дату мобилизации с мобилизованным гражданином РФ, то сейчас этого требования нет. После обращения комиссия выезжает на место и устанавливает факт совместного проживания с военнослужащим. Чтобы подать заявку на получение твёрдого топлива, нужно предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий родство: свидетельство о браке, свидетельство о рождении, - отметила Татьяна Трофимова.

В колке дров семьям помогают волонтёры – члены студенческих отрядов вузов и ссузов. На сегодня ребята помогли расколоть и сложить дрова 25 семьям.

Заявки на получение твёрдого топлива принимаются по адресу ул. Ленина, 54, каб. 2, 4, 18, тел. 21-62-24.
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