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Жительницы Бурятии накормили блинами и тефтелями участников СВО

Жительницы Бурятии накормили блинами и тефтелями участников СВО
Общество,  Фото:полпредство Бурятии
Они специально прилетели для этого в Москву

Недавно в российской столице побывали жительницы Кижингинского района Бурятии. В Москву их отправили представители местного волонтёрского движения «Своих не бросаем!», рассказали в полномочном представительстве Бурятии при президенте России.

- Это самые настоящие пчёлки, которые по зову сердца просто собрались, приобрели авиабилеты за свой счёт, закупили мясо, приготовили фарш и прилетели на помощь в Москву, – отметили в полпредстве.


Наши землячки готовили для участников проходящей на Украине спецоперации блинчики, голубцы, тефтели, хушууры и другие вкусности.

- Поздно вечером или рано утром они накрывали стол для возвращающихся в отпуск бойцов. С такой заботой и вкусными блюдами наши защитники словно побывали дома, – добавили в представительстве РБ в Москве.

волонтеры

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