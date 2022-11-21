Жительницы Бурятии накормили блинами и тефтелями участников СВО





Недавно в российской столице побывали жительницы Кижингинского района Бурятии. В Москву их отправили представители местного волонтёрского движения «Своих не бросаем!», рассказали в полномочном представительстве Бурятии при президенте России.- Это самые настоящие пчёлки, которые по зову сердца просто собрались, приобрели авиабилеты за свой счёт, закупили мясо, приготовили фарш и прилетели на помощь в Москву, – отметили в полпредстве.Наши землячки готовили для участников проходящей на Украине спецоперации блинчики, голубцы, тефтели, хушууры и другие вкусности.- Поздно вечером или рано утром они накрывали стол для возвращающихся в отпуск бойцов. С такой заботой и вкусными блюдами наши защитники словно побывали дома, – добавили в представительстве РБ в Москве.