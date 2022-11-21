В Бурятии пообещали тёплый, но малоснежный декабрь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, каким будет первый зимний месяц в республике



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в декабре будет на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы. Исключение – Прибайкалье: там она окажется около средних многолетних значений.



Осадков в большинстве районов выпадет столько же, сколько обычно. Сильный снег ожидается только на юго-западе и по северному побережью Байкала.



Кроме официальных прогнозов, есть несколько народных наблюдений, раскрывающих особенности первого зимнего месяца:



• Если в декабре ясно, в следующем году урожай не уродится. Если пасмурно, то он, наоборот, будет обильным

• Северный ветер в декабре – к сильным морозам

• Если снег привалил вплотную к заборам, лето будет плохим, если же остаётся промежуток – урожайным

• Снегири прилетели в декабре – к морозной зиме

• Вороны гуляют по земле – к потеплению, громко каркают – к сильному морозу

