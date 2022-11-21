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В Бурятии пообещали тёплый, но малоснежный декабрь

В Бурятии пообещали тёплый, но малоснежный декабрь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики рассказали, каким будет первый зимний месяц в республике

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в декабре будет на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы. Исключение – Прибайкалье: там она окажется около средних многолетних значений.

Осадков в большинстве районов выпадет столько же, сколько обычно. Сильный снег ожидается только на юго-западе и по северному побережью Байкала.

Кроме официальных прогнозов, есть несколько народных наблюдений, раскрывающих особенности первого зимнего месяца:

• Если в декабре ясно, в следующем году урожай не уродится. Если пасмурно, то он, наоборот, будет обильным
• Северный ветер в декабре – к сильным морозам
• Если снег привалил вплотную к заборам, лето будет плохим, если же остаётся промежуток – урожайным
• Снегири прилетели в декабре – к морозной зиме
• Вороны гуляют по земле – к потеплению, громко каркают – к сильному морозу
прогноз погоды

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