Синоптики рассказали, каким будет первый зимний месяц в республике
В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на первый месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в декабре будет на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы. Исключение – Прибайкалье: там она окажется около средних многолетних значений.
Осадков в большинстве районов выпадет столько же, сколько обычно. Сильный снег ожидается только на юго-западе и по северному побережью Байкала.
Кроме официальных прогнозов, есть несколько народных наблюдений, раскрывающих особенности первого зимнего месяца:
• Если в декабре ясно, в следующем году урожай не уродится. Если пасмурно, то он, наоборот, будет обильным
• Северный ветер в декабре – к сильным морозам
• Если снег привалил вплотную к заборам, лето будет плохим, если же остаётся промежуток – урожайным
• Снегири прилетели в декабре – к морозной зиме
• Вороны гуляют по земле – к потеплению, громко каркают – к сильному морозу
В Бурятии пообещали тёплый, но малоснежный декабрь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие приурочено к 100-летию образования республики
Они кормят военнослужащих на границе Крыма и Херсонской области
Съёмки фильма «Коралловые бусы» пройдут в 2023 году
Обмундирование увозят либо добровольцам, либо сразу в воинские части
Они отдохнут на день больше всех россиян благодаря Сагаалгану
Даши Намдаков сейчас работает на компанию, которая планирует начать строительство в «Байкальской гавани»
ООО «Завод окон» освоили полный спектр услуг на рынке оконных изделий
Он попал под обстрел противника и выжил
Башня окрасилась в символический зелёный цвет
Никуда обращаться для этого не нужно
У малышки была врождённая патология мочевыводящих путей
Помочь маленьким пациентам может любой желающий
Ни один из трёх установленных светильников не работал
Днём по республике -10,-15, местами -4,-9, по северо-востоку -14,-19
Общество, 20.11.2022
В конкурсе участвовали 15 человек