Волонтёры из Северобайкальска лепят по 800 поз в день для бойцов













Лагерь работает круглосуточно, поэтому на отдых у волонтёров времени практически не остаётся.



- Волонтёры поддерживают наших бойцов, дарят им частичку домашнего тепла, которое так им сейчас необходимо! – комментируют северобайкальцы.

Лагерь работает круглосуточно, поэтому на отдых у волонтёров времени практически не остаётся.- Волонтёры поддерживают наших бойцов, дарят им частичку домашнего тепла, которое так им сейчас необходимо! – комментируют северобайкальцы.

Волонтёры Северобайкальского штаба #МыВместе в составе республиканской волонтёрской команды оказывают помощь российским военным на границе Крыма и Херсонской области.- Сейчас наши волонтёры готовят помещение для отдыха военных, готовят горячее питание - в основном это позы. По их словам, в день они лепят по 800 поз. А также собирают, распределяют и отвозят гуманитарную помощь, - рассказали в администрации Северобайкальска.