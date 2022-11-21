Волонтёры из Северобайкальска лепят по 800 поз в день для бойцов

Они кормят военнослужащих на границе Крыма и Херсонской области
Волонтёры Северобайкальского штаба #МыВместе в составе республиканской волонтёрской команды оказывают помощь российским военным на границе Крыма и Херсонской области.
- Сейчас наши волонтёры готовят помещение для отдыха военных, готовят горячее питание - в основном это позы. По их словам, в день они лепят по 800 поз. А также собирают, распределяют и отвозят гуманитарную помощь, - рассказали в администрации Северобайкальска.
Лагерь работает круглосуточно, поэтому на отдых у волонтёров времени практически не остаётся.
- Волонтёры поддерживают наших бойцов, дарят им частичку домашнего тепла, которое так им сейчас необходимо! – комментируют северобайкальцы.
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Они кормят военнослужащих на границе Крыма и Херсонской области
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