Бурятский лучник победил на «Гран-при Казахстана»

Общество, Фото: Бурятская федерация стрельбы из лука

Дмитрий Галсанов выиграл две золотые медали



Спортсмены Бурятии успешно выступили на международном турнире «Гран-при Казахстан» по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Астане.



Два «золота» завоевал Дмитрий Галсанов. Одну медаль он выиграл в личном зачёте, вторую – в миксте с Дайааной Винокуровой из Якутии.



Бронзовую награду получила в миксте Соёлма Сыренова. Она выступала вместе с Кириллом Цаем из Карагандинской области. В личном зачёте лучница заняла четвёртое место. Об этом сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.

