Дмитрий Галсанов выиграл две золотые медали
Спортсмены Бурятии успешно выступили на международном турнире «Гран-при Казахстан» по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Астане.
Два «золота» завоевал Дмитрий Галсанов. Одну медаль он выиграл в личном зачёте, вторую – в миксте с Дайааной Винокуровой из Якутии.
Бронзовую награду получила в миксте Соёлма Сыренова. Она выступала вместе с Кириллом Цаем из Карагандинской области. В личном зачёте лучница заняла четвёртое место. Об этом сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.
Бурятский лучник победил на «Гран-при Казахстана»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дмитрий Галсанов выиграл две золотые медали
Сигнальный маяк расположен в Кабанском районе
Мероприятие проводилось в рамках празднования 85-летнего юбилея округа
Горсовет Улан-Удэ совместно с региональной общественной приёмной «Единой России» объявляет фотоконкурс, приуроченный ко Дню матери
Задавать вопросы можно будет до 5 декабря
Артистам подарили декоративные подушки от осуждённых
Ветер усилится до 18 м/с
В больницах лечатся более 50 человек
Битву животных увидели местные жители
Конкурс продлится до 21 декабря
Приём конкурсных работ продлится до 24 ноября
Театр участвует в премии «Звезда театрала»
Приём заявлений продолжается
Они специально прилетели для этого в Москву
Синоптики рассказали, каким будет первый зимний месяц в республике