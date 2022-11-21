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Бурятский лучник победил на «Гран-при Казахстана»

Бурятский лучник победил на «Гран-при Казахстана»
Общество,  Фото:Бурятская федерация стрельбы из лука
Дмитрий Галсанов выиграл две золотые медали

Спортсмены Бурятии успешно выступили на международном турнире «Гран-при Казахстан» по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Астане.

Два «золота» завоевал Дмитрий Галсанов. Одну медаль он выиграл в личном зачёте, вторую – в миксте с Дайааной Винокуровой из Якутии.

Бронзовую награду получила в миксте Соёлма Сыренова. Она выступала вместе с Кириллом Цаем из Карагандинской области. В личном зачёте лучница заняла четвёртое место. Об этом сообщает Бурятская федерация стрельбы из лука.
стрельба из лука Бурятия спорт гран-при международный турнир

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