В Улан-Удэ построят ещё три детских сада

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Строительство стартует в 2023 году



В столице Бурятии в следующем году начнётся строительство трёх детских садов. Детсады построят по улице Юности и улице Гармаева в Октябрьском районе и в микрорайоне Шишковка в Железнодорожном районе.



На сегодняшний день закончены аукционные процедуры и определён подрядчик на строительство двух детских садов по улице Юности и по улице Гармаева. По третьему саду на Шишковке проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика.



Детский сад по улице Юности рассчитан на 280 мест, по улице Гармаева – на 100 мест, в микрорайоне Шишковка – на 240 мест. Детсады будут построены по типовому проекту: здесь будут игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы, музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году в столице Бурятии открылись детские сады по улице Боевой, в микрорайоне Дивизионный, на улицах Лермонтова и Конечная.

