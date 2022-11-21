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В Улан-Удэ построят ещё три детских сада

В Улан-Удэ построят ещё три детских сада
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Строительство стартует в 2023 году

В столице Бурятии в следующем году начнётся строительство трёх детских садов. Детсады построят по улице Юности и улице Гармаева в Октябрьском районе и в микрорайоне Шишковка в Железнодорожном районе.

На сегодняшний день закончены аукционные процедуры и определён подрядчик на строительство двух детских садов по улице Юности и по улице Гармаева. По третьему саду на Шишковке проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика.

Детский сад по улице Юности рассчитан на 280 мест, по улице Гармаева – на 100 мест, в микрорайоне Шишковка – на 240 мест. Детсады будут построены по типовому проекту: здесь будут игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы, музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году в столице Бурятии открылись детские сады по улице Боевой, в микрорайоне Дивизионный, на улицах Лермонтова и Конечная.
Улан-Удэ детские сады строительство Бурятия

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