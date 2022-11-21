В Иркутской области появились 3 семейных многофункциональных центра

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В них принимают обращения семей с детьми



20 ноября в Иркутской области состоялись торжественные открытия сразу трёх семейных многофункциональных центров: в Иркутске, Усолье-Сибирском и Баяндае. Напомним, что регион вошёл в число восьми субъектов Российской Федерации, которые участвуют в реализации пилотного проекта министерства труда и социальной защиты РФ и фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров (СМФЦ).



– Основная задача семейного многофункционального центра – обеспечить единую точку приёма обращений семей с детьми и предоставление им услуг на основе принципа «одного окна», объединение региональных социальных ресурсов для оказания комплексной помощи. В эти центры могут обращаться семьи с детьми в различных жизненных ситуациях. Это и семьи мобилизованных граждан, беременные женщины, молодые семьи, семьи с одним родителем, и семьи с детьми, которые столкнулись с проблемами буллинга, конфликтными ситуациями в детско-родительских взаимоотношениях, малообеспеченные семьи и другие, которым необходима помощь, – рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.



Семейные МФЦ в Иркутской области создали на базе подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства учреждениях. Это социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска и управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Баяндаевскому району.



– Учреждения разработали проекты, на реализацию которых от фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из федерального бюджета были предоставлены гранты в размере более трёх миллионов рублей каждому. На эти средства обучили специалистов, закупили реабилитационное и диагностическое оборудование, мебель, сделали ремонт. Семейные МФЦ Иркутской области защитили свои проекты в Минтруде РФ и рекомендованы к началу работы, – добавил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



В каждом семейном МФЦ есть отделение первичного приёма семей с детьми, отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отдел сопровождения замещающих семей, отдел по постинтернатному сопровождению, отдел сопровождения семей с детьми, отдел психолого-педагогической помощи семье и детям. К работе центров в Усольском и Баяндаевском районах подключены участковые социальные работники сельских поселений районов. Организована выездная работа в отдалённые населённые пункты для обеспечения проактивного режима работа.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, адреса семейных многофункциональных центров в регионе:

- г. Иркутск – ул. Баррикад, 34а;

- г. Усолье-Сибирское – ул. Коростова, 9;

- с. Баяндай – ул. Борсоева, 6.

