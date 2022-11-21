Обмундирование увозят либо добровольцам, либо сразу в воинские части
В Закаменском районе Бурятии к массовому пошиву обмундирования для участников спецоперации приступили участницы социального контракта. При открытии своего дела государство предоставило им средства до 250 тысяч рублей. Большинство предпринимательниц вложило их в открытие пошивочных мастерских, рассказали в минсоцзащиты республики.
- В прошлом году благодаря помощи государства я открыла ателье-мастерскую «Нити». В наличии имеется всё необходимое оборудование, которое теперь используется при пошиве тактических носилок и балаклав, - рассказала участник социального контракта Надежда.
По её словам, готовые изделия передаются в районную администрацию. Сотрудники увозят их либо в Добровольческий корпус, либо в военные части на станции Дивизионная и в город Кяхта.
Специалисты отдела соцзащиты населения по Закаменскому району, ветераны отрасли, члены ТОС «Буянта Сэдьхэл» тоже примкнули к волонтёрам.
- По вечерам и по выходным дням специалисты раскраивают и шьют тактические носилки, вяжут теплые носки. Все необходимые материалы приобретены на средства, собранные сельчанами, - сообщила начальник районного отдела соцзащиты населения Вилора Дымбрылова. - Вся работа идёт на добровольных началах, коллеги обучают друг друга.
В Бурятии участницы социального контракта шьют балаклавы и тактические носилки
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