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В Бурятии участницы социального контракта шьют балаклавы и тактические носилки

В Бурятии участницы социального контракта шьют балаклавы и тактические носилки
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Обмундирование увозят либо добровольцам, либо сразу в воинские части

В Закаменском районе Бурятии к массовому пошиву обмундирования для участников спецоперации приступили участницы социального контракта. При открытии своего дела государство предоставило им средства до 250 тысяч рублей. Большинство предпринимательниц вложило их в открытие пошивочных мастерских, рассказали в минсоцзащиты республики.

- В прошлом году благодаря помощи государства я открыла ателье-мастерскую «Нити». В наличии имеется всё необходимое оборудование, которое теперь используется при пошиве тактических носилок и балаклав, - рассказала участник социального контракта Надежда.

По её словам, готовые изделия передаются в районную администрацию. Сотрудники увозят их либо в Добровольческий корпус, либо в военные части на станции Дивизионная и в город Кяхта.

Специалисты отдела соцзащиты населения по Закаменскому району, ветераны отрасли, члены ТОС «Буянта Сэдьхэл» тоже примкнули к волонтёрам.

- По вечерам и по выходным дням специалисты раскраивают и шьют тактические носилки, вяжут теплые носки. Все необходимые материалы приобретены на средства, собранные сельчанами, - сообщила начальник районного отдела соцзащиты населения Вилора Дымбрылова. - Вся работа идёт на добровольных началах, коллеги обучают друг друга.
гуманитарная помощь обмундирование

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