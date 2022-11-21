Праздник семьи «Живые традиции» отметили в Эхирит-Булагатском районе
18 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе прошёл праздник семьи «Живые традиции». Мероприятие провели в посёлке Усть-Ордынский. Целью праздника стало сохранение и передача семейных традиций из поколения в поколение.
В фестивале приняли участие бурятские семьи из разных уголков Иркутской области. Каждая семья была представлена тремя поколениями. Конкурсанты представили визитные карточки своих семей, приготовили традиционные бурятские блюда и посостязались в творческом конкурсе.
Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, по итогам трёх конкурсов жюри выявило трёх лауреатов фестиваля:
Первое место — семья Хамгушкеевых (с. Обуса),
Второе место — семья Хабдаевых (с. Ново-Николаевское),
Третье место — семья Тыхеевых (с. Еланцы).
В Иркутской области выбрали лучшие бурятские семьи
Общество, Фото:
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