В Иркутской области выбрали лучшие бурятские семьи

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

Праздник семьи «Живые традиции» отметили в Эхирит-Булагатском районе



18 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе прошёл праздник семьи «Живые традиции». Мероприятие провели в посёлке Усть-Ордынский. Целью праздника стало сохранение и передача семейных традиций из поколения в поколение.



В фестивале приняли участие бурятские семьи из разных уголков Иркутской области. Каждая семья была представлена тремя поколениями. Конкурсанты представили визитные карточки своих семей, приготовили традиционные бурятские блюда и посостязались в творческом конкурсе.



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, по итогам трёх конкурсов жюри выявило трёх лауреатов фестиваля:

Первое место — семья Хамгушкеевых (с. Обуса),

Второе место — семья Хабдаевых (с. Ново-Николаевское),

Третье место — семья Тыхеевых (с. Еланцы).

