«Агинская баранина на камнях» получила диплом национальной премии по туризму
Гастрофестиваль «Агинская баранина на камнях. Хорхог» Забайкалья отмечен дипломом I степени в номинации «Лучшее муниципальное событие в области гастрономического туризма» финала XI национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в Нижнем Новгороде.
- «Хорхогой наадан» стал интересным событием не только агинчан, жителей Забайкальского края, но и туристов, заинтересованных лиц туристической индустрии других регионов. У каждого гостя есть возможность окунуться в традиции агинских бурят, - отметил руководитель администрации округа Буянто Батомункуев.
Гастрофестиваль «Агинская баранина на камнях» впервые был проведён в 2021 году на базе этнокомплекса «Кочевник», а уже в следующем году прошёл на уровне межрегионального и собрал более тысячи гостей. Основной целью данного мероприятия является популяризация высоких вкусовых качеств экологически чистой баранины местного производства, продвижение бренда агинской баранины, а также сохранение и возрождение национальных кулинарных традиций бурят. Во время мероприятия проводятся мастер-классы по валянию овечьей шерсти, лепке традиционного блюда «Бууза», игре в «Шагай наадан», старомонгольской письменности, а также спортивные состязания по разбиванию хребтовой кости и стрельбе из лука и выставка-ярмарка изделий мастеров Аги.
В финале национальной премии Агинский Бурятский округ представляли четыре проекта «Песнь древа Алханая», «Большой приз Алханая», «Онон-Хатан - хранительница очага», «Агинская баранина на камнях». Всего в 2022 году на соискание «Russian Event Awards» было заявлено более 600 проектов из 62 регионов России. В финале премии прошли презентации 314 проектов из 55 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский гастрофестиваль стал одним из лучших России
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