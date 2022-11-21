ООО «Завод окон» освоили полный спектр услуг на рынке оконных изделий
Улан-удэнская компания ООО «Завод окон» работает на рынке оконных изделий уже более 20 лет. На сегодняшний день, предприятие оказывает полный комплекс услуг, связанных с собственным производством, монтажом, сервисным обслуживанием оконных изделий из ПВХ, балконных групп, витражных конструкций. А их производственный цех находится в столице Бурятии.
- Обладая современным оборудованием, предприятие имеет возможность изготовить изделия различной сложности в кратчайшие сроки. У нас высокотехнологичное производство, высокий профессионализм сотрудников, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий, - рассказывают сотрудники ООО «Завод окон».
Производственно-монтажная компания является постоянным участником государственных закупок. Кроме того, заказчиками являются крупные торговые сети и застройщики.
В ассортименте выпускаемой продукции предприятия – это окна, двери, балконное остекление из ПВХ, алюминия, входные группы, тамбуры, офисные перегородки, витражи, рольставни, стеклопакеты, москитные сетки, торговое оборудование и сервисные работы.
- При полной загруженности предприятие выпускает за одну рабочую смену - 150 стандартных ПВХ изделий, десять алюминиевых дверей КП45 или КПТ74, 75 створок алюминиевого балконного остекления С640, - делятся изготовители.
Несмотря на огромный опыт за плечами, компания планируют в перспективе расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Также заниматься дальнейшим развитием постгарантийного и сервисного обслуживания.
В Улан-Удэ более 20 лет работает предприятие по производству окон
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