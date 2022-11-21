МАПП «Забайкальск» хотят перевести на круглосуточную работу

Предложение будет рассмотрено в ближайшее время



Четвёртое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока КНР прошло в формате видеоконференцсвязи. Одним из вопросов было предложение российской стороны о круглосуточной работе автомобильных таможенных пунктов пропуска на российско-китайской границе, в том числе и МАПП «Забайкальск».



Обе стороны отметили, что двусторонним отношениям способствует развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство двух трансграничных мостов, связывающих Россию и Китай. В этом блоке российская сторона предложила для улучшения товарообмена и прироста межграничных грузоперевозок сделать работу многосторонних автомобильных пунктов пропуска, в том числе, МАПП «Забайкальск» круглосуточной, а также в целом укрепить коридор «Манчжурия – Забайкальск», повысив ритмичность прохождения грузовиков с российской стороны через границу и упростив таможенные правила.



Министр транспорта КНР Дай Дунчан, в свою очередь, заверил, что Китай готов укреплять трансграничные связи и все предложения будут рассмотрены в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

