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В Улан-Удэ телебашня засияла в поддержку акции «Сохраним лес»

В Улан-Удэ телебашня засияла в поддержку акции «Сохраним лес»
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Башня окрасилась в символический зелёный цвет

Вечером 20 ноября подсветка на Улан-Удэнской телебашне окрасилась в зелёный цвет, а посередине конструкции бегущей строкой прошло название акции «Сохраним лес».

«Сохраним лес» — ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году акцию «Сохраним лес» поддержали все субъекты Дальневосточного федерального округа. Было проведено 117 мероприятий по посадке на площади 1900 га, высажено около 4,9 млн саженцев. Основные породы деревьев – это сосна, кедр, ясень и берёза. 

Современную подсветку на телебашне запустили 4 ноября. Она состоит из 7700 светильников и 38 прожекторов. Возможны разные эффекты: переливания, мерцание, стробоскопы, сияние. Бюджетные деньги на это не вкладывали, это подарок от Российской телевизионной и радиовещательной сети. 
телебашня подсветка

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