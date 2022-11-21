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В Улан-Удэ прошли Дни Усть-Ордынского Бурятского округа

В Улан-Удэ прошли Дни Усть-Ордынского Бурятского округа
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Мероприятие проводилось в рамках празднования 85-летнего юбилея округа

Дни Усть-Ордынского Бурятского округа прошли в Улан-Удэ. В составе официальной делегации в Бурятию прибыли руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, мэры и председатели дум районов округа. Творческую делегацию представляли более 60 мастеров, художников, артистов, библиотекарей и музейных работников. Мероприятие проводится в рамках празднования 85-летнего юбилея Усть-Ордынского Бурятского округа по инициативе представителей землячеств – выходцев из округа, проживающих в Бурятии.

В Улан-Удэ члены официальной делегации Усть-Ордынского Бурятского округа побывали на приёме у главы Бурятии Алексея Цыденова, встретились с председателем Народного Хурала РБ Владимиром Павловым, членами регионального правительства и депутатами Народного Хурала. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере национальной культуры, спорта, образования на бурятском языке, поделились опытом поддержки агропромышленного сектора. Договорились совместно повышать этнический туристический потенциал Байкальского региона.

Алексей Цыденов сообщил, что правительством республики будет определена квота в вузах Бурятии для целевого набора на бюджетные места студентов из Усть-Ордынского Бурятского округа по медицинским и педагогическим специальностям, в том числе, по направлению «учитель бурятского языка».

Стороны также обсудили возможности развития гражданской авиации между районами округа и Бурятией.

- У нас есть также вопрос более тесного транспортного сообщения. Посмотрим возможности авиационного сообщения. Сейчас у нас уже запущены регулярные рейсы на Ольхон. Наши коллеги дадут в ближайшее время ясность по инфраструктуре, но возможность перевозки небольшими самолётами Л-410 есть, и этого достаточно для более тесного взаимодействия, - подчеркнул глава Бурятии.

Актуальные вопросы действия единого образовательного пространства преподавания бурятского языка обсудили на круглом столе «Сохранение и развитие родного языка: современное состояние и перспективы». Участники затронули многие темы дальнейшей работы, в том числе: сохранение и развитие родного (бурятского) языка в УОБО, этнокультурная образовательная среда в Усть-Ордынской гимназии-интернате, муниципальные программы как инструмент создания языковой среды в сельской местности. По итогам круглого стола была принята резолюция, в которой отдельно прописаны пункты по внедрению общих подходов к преподаванию бурятского языка и литературы, единых примерных программ в образовательных организациях, переподготовки и повышения квалификации педагогических и научных кадров в области бурятской филологии. Кроме того, обсуждалось проведение II межрегионального съезда учителей бурятского языка и литературы Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, который запланирован на 2023 год.

18 ноября были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между администрацией округа и министерством культуры Бурятии и между администрацией УОБО и Восточно-Сибирским государственным институтом культуры, рассчитанные на пятилетний срок. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве учреждений культуры Усть-Ордынского Бурятского округа, подведомственных администрации округа, с республиканскими учреждениями культуры.

По словам руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, основными направлениями сотрудничества сторон станут организация и проведение совместных учебно-методических и творческих мероприятий. Это семинары, творческие школы, выставочные проекты, авторские курсы, мастер-классы, конкурсы, фестивали, индивидуальные стажировки, обмен научными изданиями. Кроме того, будет налажено взаимодействие в подготовке, переподготовке, повышении квалификации в области культуры и искусства. Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим, поэтому может расширяться и дополняться.

В рамках Дней Усть-Ордынского Бурятского округа жители Бурятии посетили выставку мастеров декоративно-прикладного искусства округа. Экспозиция называется «На земле моей на золотой» и посвящена 85-летию округа. Художники и мастера Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов представили гобелен из конского волоса «Кони ветров», тотемные знаки западных бурят, авторские работы из кожи, дерева, металла и джута, графические работы «Покровители». Посетители выставки посмотрели внутреннее убранство юрты западных бурят: сундуки, коврики, подушки, колчан, лук, зимние и летние костюмы. Также была показана планшетная выставка, посвящённая выдающимся и знаменитым уроженцам УОБО: Героям Советского Союза, Героям Социалистического труда, генералам, деятелям культуры и искусства, писателям, учёным. Усть-Ордынская национальная библиотека и Усть-Ордынский национальный центр народного творчества вниманию посетителей представили книжные выставки – собственные издания об округе.

В завершение Дней Усть-Ордынского Бурятского округа в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева состоялось торжественное собрание, участие в котором приняли представители правительства и Народного Хурала, мэрии города Улан-Удэ, члены трёх землячеств: Аларского и Нукутского районов, Осинского и Боханского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского. После церемонии награждения выходцев из УОБО, которые внесли большой личный вклад в развитие малой родины, состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.

Улан-Удэ Бурятия Усть-Ордынский Бурятский округ

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