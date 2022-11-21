Участники выполнят желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
С 19 ноября по 19 декабря в столице Бурятии проходит благотворительная акция «Новогодний парк чудес». Желающие могут сделать подарок ребёнку из семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
На официальных страницах комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ будут размещены письма детей с самыми заветными желаниями. Участники акции могут выбрать любое письмо, купить желанный подарок и передать его в офис дирекции по паркам (ул. Маяковского, 3).
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ стартовала акция «Новогодний парк чудес»
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