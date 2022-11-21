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В Бурятии отметят праздник сала

В Бурятии отметят праздник сала
Общество,  Фото:pexels.com
В рамках фестиваля состоится мясная ярмарка

26 ноября в Бурятии пройдёт фестиваль «Тарбагатайского сала не бывает мало». Мероприятие состоится в Тарбагатайском районе, в районном доме культуры, а на центральной площади будет проходить мясная ярмарка. Мероприятия начнутся в 11:00.

На фестивале все поселения района продемонстрируют и предложат продегустировать лучшие рецепты приготовления сала. Всего будет 4 номинации:
- «Самое вкусное сало, приготовленное по традиционным рецептам»;
- «Лучший рецепт засолки сала»;
- «Самый необычный рецепт приготовления сала»;
- «Самая оригинальная поделка из сала».

- От такого изобилия тарбагатайского сала никто не останется равнодушным. Сало можно будет не только попробовать, но и приобрести! – сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

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Бурятия фестиваль Тарбагатайский район сало ярмарка конкурс туризм

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