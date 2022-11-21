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В Бурятии подвели итоги международного конкурса студентов

В Бурятии подвели итоги международного конкурса студентов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Гран-при достался студентке из Горно-Алтайска

В Улан-Удэ 18 ноября в смешанном формате состоялась торжественная церемония официального закрытия IV международного конкурса профессионального мастерства студентов педагогических колледжей, институтов, университетов «Урок на родном языке». В этот день в актовом зале Бурятского республиканского педагогического колледжа и в онлайн-режиме по ту сторону экрана собрались конкурсанты, их руководители, волонтёры, команды поддержки, жюри, эксперты, аналитики, методисты, организаторы, представители разных образовательных организаций и многочисленные зрители.

Церемония торжественного закрытия мероприятия началась приветственным представлением-перекличкой всех 63 участников и демонстрацией тизерного ролика о лучших моментах прохождения ими основных конкурсных испытаний – подготовки и проведения фрагмента урока с использованием интерактивного оборудования, обучающего интерактива для родителей, а также разработки и защиты персонального сайта.

Подарком для всех присутствующих стали специальные онлайн-подключения из разных образовательных учреждений с внеконкурсными музыкальными приветствиями участников. Так, своими творческими способностями порадовали Батболд Цэнд-Аюуш, студентка Архангайского педагогического института Монгольского государственного университета образования, Тянь Линьфэн, студент Хулунбуирского университета, Комарова Карина, студентка Угличского индустриально-педагогического колледжа, Джамерзаева Марха, студентка Чеченского государственного педагогического колледжа, Салихова Анфиса, студентка Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета, Ятманова Ангелина, студентка Чувашского государственного педагогического университета, а также группа студентов Горно-Алтайского педагогического колледжа, Кызылского педагогического колледжа Тувинского государственного университета, Намского педагогического колледжа и Омского музыкально-педагогического колледжа. Также украсили финальное мероприятие, как и само открытие, выступления студенческих вокальных и хореографических групп.

Апофеозом церемонии закрытия стало награждение лучших из лучших. Дипломами победителя в специальных именных номинациях были отмечены 32 участника, показавшие отличные результаты на разных этапах конкурса. По итогам всех трёх конкурсных испытаний дипломы 1, 2 и 3 степеней в 10 основных номинациях были вручены 30 победителям и призёрам.

Абсолютным победителем и обладателем гран-при «Урок на родном языке» IV международного конкурса профессионального мастерства студентов педагогических колледжей, институтов, университетов «Урок на родном языке» стала представительница Республики Алтай Виктория Айграшева, студентка Горно-Алтайского педагогического колледжа.

Полные итоговые результаты конкурса можно посмотреть на сайте министерства образования РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
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