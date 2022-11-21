Мобилизованные из Бурятии автоматически получат налоговые льготы на имущество

Никуда обращаться для этого не нужно



Жителям Бурятии, попавшим под частичную мобилизацию, предоставят налоговые льготы на имущество. Как сообщает «Бурятия-инфо.24/7», участники СВО получат их в беззаявительном порядке – то есть специально обращаться для этого никуда не требуется.



- Льгота равна сумме налога, подлежащей уплате. Она предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида – например, жилого дома, гаража, квартиры и т. п., – пояснили в Минэкономики Бурятии.



Правда, есть условие – это самое имущество не должно использоваться для предпринимательской деятельности.



Подробнее ознакомиться со льготами, действующими в Бурятии, можно на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах». Нужно только выбрать свой регион и муниципальное образование. В налоговой службе уточнили: сведения о мобилизованных военнослужащих в ведомство передаёт Минобороны России.



