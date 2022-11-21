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Мобилизованные из Бурятии автоматически получат налоговые льготы на имущество

Мобилизованные из Бурятии автоматически получат налоговые льготы на имущество
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Никуда обращаться для этого не нужно

Жителям Бурятии, попавшим под частичную мобилизацию, предоставят налоговые льготы на имущество. Как сообщает «Бурятия-инфо.24/7», участники СВО получат их в беззаявительном порядке – то есть специально обращаться для этого никуда не требуется.

- Льгота равна сумме налога, подлежащей уплате. Она предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида – например, жилого дома, гаража, квартиры и т. п., – пояснили в Минэкономики Бурятии.

Правда, есть условие – это самое имущество не должно использоваться для предпринимательской деятельности.

Подробнее ознакомиться со льготами, действующими в Бурятии, можно на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах». Нужно только выбрать свой регион и муниципальное образование. В налоговой службе уточнили: сведения о мобилизованных военнослужащих в ведомство передаёт Минобороны России.

частичная мобилизация налоги

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