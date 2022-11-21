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Хирург с мировым именем сделал уникальную операцию девочке из Бурятии

Хирург с мировым именем сделал уникальную операцию девочке из Бурятии
Общество,  Фото:ДРКБ
У малышки была врождённая патология мочевыводящих путей

Детский хирург из Иркутска с мировым именем, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Козлов спас ещё одного ребёнка из Бурятии. На этот раз – полуторагодовалую жительницу республики. У неё была врождённая аномалия – уретерогидронефроз удвоенной левой почки

Известный врач, которого специально пригласили в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), сделал девочке пластику мочевыводящих путей. Особенность этого высокотехнологичного хирургического вмешательства – формирование новых, нормальных путей оттока из почки в мочевой пузырь эндоскопическим методом, без обычного разреза брюшной стенки.

Во время операции в брюшную полость через маленькие отверстия вводят гибкие трубочки диаметром до одного сантиметра с оптическими волокнами и микрохирургическими инструментами. Все действия врач при этом контролирует на видеомониторе.

Эндоскопический метод гораздо менее травматичен, осложнения возникают реже и ребёнок быстрее идёт на поправку, рассказали в детской республиканской клинической больнице. Сам Юрий Козлов заверил, что теперь его маленькая пациентка будет здорова.

Последние годы в медучреждении активно внедряются современные методы хирургического лечения.

- Теперь все наиболее распространённые виды вмешательств у детей почти во всех случаях проводятся – кроме осложнённых – проводятся эндоскопическим методом, – рассказали в ДРКБ. – Очередь – за внедрением малоинвазивных методов при врождённых патологиях органов пищеварительного тракта, мочевыводящих путей и лёгких. Поскольку такие операции приходится делать не каждый день, требуется практическое обучение и овладение навыками – что и осуществляется планомерно, шаг за шагом.
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