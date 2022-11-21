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После вмешательства прокуратуры на спортплощадке в Бурятии появился свет

После вмешательства прокуратуры на спортплощадке в Бурятии появился свет
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Ни один из трёх установленных светильников не работал

Прокурорская проверка выяснила, что по периметру спортивной площадки, расположенной в парке культуры и отдыха села Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии, установлены три опоры для светильников. На двух опорах приборы находились в неисправном состоянии, на одной – светильник отсутствовал.

Главе муниципального образования – сельского поселения «Мухоршибирское» внесено прокурорское представление.

По результатам рассмотрения акта реагирования должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, проведены ремонтно-восстановительные работы, освещение спортивной площадки восстановлено.

прокуратура

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