Ни один из трёх установленных светильников не работал
Прокурорская проверка выяснила, что по периметру спортивной площадки, расположенной в парке культуры и отдыха села Мухоршибирь Мухоршибирского района Бурятии, установлены три опоры для светильников. На двух опорах приборы находились в неисправном состоянии, на одной – светильник отсутствовал.
Главе муниципального образования – сельского поселения «Мухоршибирское» внесено прокурорское представление.
По результатам рассмотрения акта реагирования должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, проведены ремонтно-восстановительные работы, освещение спортивной площадки восстановлено.
После вмешательства прокуратуры на спортплощадке в Бурятии появился свет
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