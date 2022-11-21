В Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём по республике -10,-15, местами -4,-9, по северо-востоку -14,-19



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 ноября по республике: переменная облачность, без осадков, днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -20,-25, местами -28,-33, по Прибайкалью и местами югу -11,-16, днём -10,-15, местами -4,-9, по северо-востоку -14,-19.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 2-7, утром и днём порывы до 12 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -10,-12.

