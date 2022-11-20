В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя начальных классов

В конкурсе участвовали 15 человек



18 ноября в школе №1 прошло торжественное закрытие конкурса учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…».



Диплом победителя получила учитель школы №56 Карина Макулина, диплом второй степени – учитель школы №37 Баярма Дамбаева, третьей степени – учитель школы №19 Елена Гуданцева.



Также участников конкурса наградили дипломами в разных номинациях: «Сердце отдаю детям», «Педагог будущего», «Методическая грамотность», «Инновации в образовании», «Педагогическое мастерство», «Творческий подход в образовании».



15 участников прошли три этапа: урок и его самоанализ, «Воспитательное событие» и конкурсное задание третьего этапа «Педагогическая дискуссия». В состав жюри входили методисты и профессорско-преподавательский состав Педагогического института БГУ, учителя – победители конкурсов профессионального мастерства, сообщили в администрации Улан-Удэ.





