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В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя начальных классов

В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя начальных классов
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсе участвовали 15 человек

18 ноября в школе №1 прошло торжественное закрытие конкурса учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…».

Диплом победителя получила учитель школы №56 Карина Макулина, диплом второй степени – учитель школы №37 Баярма Дамбаева, третьей степени – учитель школы №19 Елена Гуданцева.

Также участников конкурса наградили дипломами в разных номинациях: «Сердце отдаю детям», «Педагог будущего», «Методическая грамотность», «Инновации в образовании», «Педагогическое мастерство», «Творческий подход в образовании».

15 участников прошли три этапа: урок и его самоанализ, «Воспитательное событие» и конкурсное задание третьего этапа «Педагогическая дискуссия». В состав жюри входили методисты и профессорско-преподавательский состав Педагогического института БГУ, учителя – победители конкурсов профессионального мастерства, сообщили в администрации Улан-Удэ.


конкурс учителя

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