Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 36 жителей Бурятии

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,1 млн рублей



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 19 ноября 2022 года стали 1 600 жителей республики (+36 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 319 млн рублей (+5,4 млн рублей за последнюю неделю).



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,1 млн рублей.



За истекшую неделю правоохранительными органами республики уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ направлено в суд. По версии следствия, весной 2022 года во время поездки в такси мужчина попросил у водителя телефон, чтобы позвонить родственникам. Отправив сообщение на номер 900, злоумышленник перевёл 2 тысячи рублей на банковский счёт своего знакомого. Аналогичным способом он обманул ещё двух водителей такси на сумму 11 тысяч рублей. Обвиняемый дал признательные показания, в ходе расследования в полном объёме возместил ущерб, причинённый потерпевшим.



- Во исполнение комплексного плана мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе телефонных мошенничеств, в целях предупреждения совершения преступлений данной категории сообщаем о распространённых способах, используемых мошенниками, - отмечают в прокуратуре Бурятии.



В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.



Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.



Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.







