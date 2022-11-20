В Бурятии запустили зерносушильный комплекс

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Он рассчитан на хранение 4000 тонн зерна, зернобобовых и масленичных культур



Открытие современного зерносушильного комплекса прошло 19 ноября в хозяйстве ООО «Куйтунское», находящегося вблизи села Куйтун Тарбагатайского района. Он рассчитан на хранение 4000 тонн зерна, зернобобовых и масленичных культур. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Строительство комплекса по переработке, сушке и хранению зерна — это инвестиционный проект, реализуемый ООО «Куйтунское» при поддержке государства. Предприятие занимается выпуском зерна и семян, а также разведением племенного скота и производством мяса.



— Это единственный такой комплекс в Республике Бурятия. Первый этап рассчитан на 2 тыс. тонн, всего проектная мощность – 4 тыс. тонн. Проект по зернохранилищу стал возможен при государственной поддержке: 50% стоимости оборудования субсидировано за счёт мер господдержки, заёмные средства проконтрактированы нашим Гарантийным фондом, что позволило выдать банку кредит на более выгодных условиях. В итоге всё вместе, в первую очередь, инициатива самих фермеров, позволило такой проект реализовать, который повышает качество зерна, повышает его стоимость. Надо чтобы подобных проектов у нас было больше, будем продолжать помогать людям, будем продолжать выделять деньги, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Отметим, что после сбора посевного продукта необходимо снять с него излишек влажности. Важно, чтобы технология сушки зерна обеспечивала минимальное его травмирование, а также гарантировала правильный режим сушки, который позволит получить физиологическое дозревание и улучшение качества зерна.



- Этот комплекс мощностью 4000 тонн лишь только хранения. Он может вдвое и втрое больше перерабатывать, очищать и сушить зерно не только для нужд самого предприятия, но также им могут воспользоваться и другие близлежащие хозяйства. И когда мы говорим, что надо переходить на более высокорентабельные культуры, такие как рапс, конопля и т.д., у которых более высокие требования по хранению, по влажности, по очистке семян, я думаю, этот комплекс успешно справится с задачей, - отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.



Тарбагатайский район является одним из ведущих районов Бурятии, занимающихся выращиванием зерновых культур. Хлеборобы заинтересованы в качественном хранении своего урожая. Подобные установки позволяют решить проблему сохранности урожая, а также создать рабочие места в сельской местности.



- Строительство такого комплекса пришло из необходимости. У нас с каждым годом меняется климат, и с приходом осени у нас то снег, то сырость, особенно в прошлом году, когда мы из-за большой влажности потеряли много урожая. На нашем предприятии работает 16 человек, все они местные жители, работают у нас круглый год, - сказал директор ООО «Куйтунское» Григорий Мясников.

