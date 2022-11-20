Супруги, переводя средства, думали, что вносят предоплату за машину
В Тулуне в полицию обратились 42-летний мужчина и 32-летняя женщина с заявлением о том, что перевели свои сбережения мошенникам.
Оказалось, что тулунчане решили купить автомобиль и нашли на популярном интернет-сайте объявление о продаже УАЗа. Хорошее техническое состояние автомобиля и приемлемая цена заинтересовали семью. Позвонив на указанный номер телефона, они услышали, что авто находится в Красноярском крае, а продавцу срочно нужны деньги, поэтому необходимо внести предоплату. Собрав необходимую сумму, доверчивые граждане перевели 75 тысяч рублей на карту афериста и собрались выезжать за покупкой. Однако спустя какое-то время лжепродавец перестал выходить на связь. После этого тулунчане поняли, что попались на уловки аферистов и обратились в полицию.
- Полицейские предупреждают граждан о недопущении перевода денежных средств за товар, в существовании или в качестве которого вы не уверены. Даже если вам прислали фотографию паспорта или иного документа, верить собеседнику не стоит. Старайтесь избегать перевода денег в виде предоплаты, не называйте персональные данные ваших банковских карт, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области мошенники выманили у семейной пары 75 тысяч
Общество, Фото:
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