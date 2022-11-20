В Улан-Удэ дорожает жильё на вторичном рынке

Средняя цена квартиры составляет 4,8 млн рублей
Падение спроса повлекло сдувание ценового пузыря на вторичном рынке жилья в российских городах. За октябрь средний по стране прирост цены «квадрата» составил аккурат 0%, чего не наблюдалось уже давно. Средняя же цена лота приросла чуть больше, чем на величину статистической погрешности, отмечают аналитики федерального портала «Мир квартир».
Итоги октября
Из 70 исследованных городов цена квадратного метра выросла в 44 городах, в 20 упала, в 6 осталась неизменной.
Из наиболее подорожавших населённых пунктов – Киров (+4,6%), Курган (+1,5%), Ростов-на-Дону (+1,4%), Красноярск (+1,3%), Уфа (+1,1%), Тольятти (+1,1%), Тюмень (+1%), Барнаул (+1%), Махачкала (+1%) и Кемерово (+1%).
Самое большое падение цен, по данным портала, произошло в Калининграде (–2%), Краснодаре (–2%), Севастополе (–1,8%), Перми (–1,4%), Москве (–1,4%), Белгороде (–1,2%), Московской области (–0,8%), Симферополе (–0,8%), Калуге (–0,7%) и Санкт-Петербурге (–0,6%).
В среднем по России квадратный метр вторичной недвижимости в цене не изменился и стоит 95 934 рубля.
Что касается Улан-Удэ, то цена квадратного метра здесь составляет 94 815 рублей, прирост за октябрь 0,9%, прирост с начала года 17,7%. Город занял в рейтинге 27 место среди 70 городов России.
Средняя цена квартиры увеличилась в 51 городе из 70, в 15 уменьшилась, в 3 осталась той же.
Среднероссийская цена лота увеличилась за октябрь на 0,5%, до 5 092 882 рублей.
В Улан-Удэ средняя стоимость квартиры составляет 4,8 млн, прирост за октябрь 1,5%, прирост с начала года 18,2%.
Динамика с начала года
С января все города остались в плюсе, за исключением Краснодара, где квадратный метр снова стоит уже столько же, сколько в начале года.
Самыми подорожавшими населёнными пунктами за этот период стали Архангельск (+38%), Киров (+35,9%), Махачкала (+30,5%), Ставрополь (+28,2%), Кемерово (+28,2%), Барнаул (+27,1%), Ленинградская область (+26,4%), Челябинск (+26,1%), Саратов (+25,9%) и Владикавказ (+25,7%).
Менее других подорожали Хабаровск (+4,2%), Москва (+4,5%), Сочи (+6,7%), Севастополь (+8,3%), Тула (+8,3%), Белгород (+8,3%), Владивосток (+8,9%), Курск (+9,3%), Московская область (+10,5%) и Сургут (+10,7%).
Средняя динамика цены «квадрата» по стране составила за 10 месяцев 16%.
В среднем по стране квартира на вторичке подорожала с января на 10,9%.
Как сообщал «Байкал-Daily», в бурятской столице подорожали и квартиры в новостройках: средняя стоимость квартиры в городе сейчас – 5 миллионов 77 тысяч рублей – в октябре жильё на «первичке» стало дороже на 1,9%, с начала года – на 17,5%.
В Улан-Удэ дорожает жильё на вторичном рынке
Общество, Фото:
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