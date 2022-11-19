Расчищено 3,92 км. русла
В Зиминском районе Иркутской области завершились работы по расчистке реки Кимильтей. В общей сложности с марта 2022 года подрядчик расчистил 3,92 км. русла. На эти цели из федерального бюджета была выделена субвенция в размере 30,2 млн. рублей.
-Работы велись по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в рамках мероприятий по ликвидации последствий паводка. Всего во время расчистки вывезли более 80 тыс. кубических метров грунта, - сказала министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.
Также в этом году завершились работы по расчистке ручья Зуевский ключик и его притоков в Тайшете, на эти цели из федерального бюджета было выделено 5,7 млн рублей. В прошлом году завершили первоочередные работы по расчистке и дноуглублению рек Солзан, Малая и Большая Осиновка в Слюдянском районе, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Иркутской области расчистили русло реки Кимильтей
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