В Иркутской области расчистили русло реки Кимильтей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Расчищено 3,92 км. русла



В Зиминском районе Иркутской области завершились работы по расчистке реки Кимильтей. В общей сложности с марта 2022 года подрядчик расчистил 3,92 км. русла. На эти цели из федерального бюджета была выделена субвенция в размере 30,2 млн. рублей.



-Работы велись по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в рамках мероприятий по ликвидации последствий паводка. Всего во время расчистки вывезли более 80 тыс. кубических метров грунта, - сказала министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.



Также в этом году завершились работы по расчистке ручья Зуевский ключик и его притоков в Тайшете, на эти цели из федерального бюджета было выделено 5,7 млн рублей. В прошлом году завершили первоочередные работы по расчистке и дноуглублению рек Солзан, Малая и Большая Осиновка в Слюдянском районе, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

