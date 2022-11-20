Местами холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по республике местами по Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -8,-13, местами -2,-7, по северу -14,-19.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -8,-10.
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 20.11.2022
Местами холодный ветер
Расчищено 3,92 км. русла
Интересную статистику озвучил гендиректора аэропорта «Байкал»
В столице Бурятии прошла профилактическая акция
Высокотехнологичную операцию провёл знаменитый иркутский хирург Юрий Козлов
Помочь маленьким пациентам может любой желающий
Валерия Репина сыграла блогершу в «Игре на выживание»
Они запланированы на конце февраля – начало мая следующего года
Праздничные мероприятия стартуют с конца декабря
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
В 2023 году Бурятия отметит столетний юбилей со дня своего образования
Сбор вещей будет проходить по 24 декабря
На выставке будут представлены его работы за последние несколько лет
В Александровском централе начались первоочередные противоаварийные работы
Нужно сделать рисунок или поделку по предупреждению пожаров в новогодние праздники