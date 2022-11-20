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В Бурятии преимущественно без осадков

В Бурятии преимущественно без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами холодный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по республике местами по Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -8,-13, местами -2,-7, по северу -14,-19.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -8,-10.
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