В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами холодный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по республике местами по Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -8,-13, местами -2,-7, по северу -14,-19.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -8,-10.

