В Улан-Удэ пешеходам напомнили дорожной безопасности

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В столице Бурятии прошла профилактическая акция



В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и автомобилисты призвали пешеходов позаботиться о собственной безопасности на дорогах. В рамках акции «Засветись» взрослым и детям наглядно показали, как светоотражающие элементы делают человека видимым в свете фар автомобиля.



На транспортной площадке торгово-развлекательного центра организаторы мероприятия выставили инсталляцию из автомобилей, на дверях которых нанесли надпись «Засветись» из светоотражающей плёнки. В свете фар автомашин спецслужб яркие буквы привлекали внимание взрослых и детей, выходящих из торгово-развлекательного центра.



Сотрудники Госавтоинспекции и автомобилисты проводили профилактические беседы с гражданами и объясняли, что в тёмное время суток пешеходов очень трудно заметить на дороге, поэтому для их собственной безопасности следует носить яркую одежду со светоотражающими элементами.



Организаторы мероприятия выразили надежду, что такая яркая и запоминающаяся акция наглядно показала и убедила участников дорожного движения в необходимости обезопасить себя и своих близких на дороге и использовать яркие аксессуары на одежде, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

