В столице Бурятии прошла профилактическая акция
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и автомобилисты призвали пешеходов позаботиться о собственной безопасности на дорогах. В рамках акции «Засветись» взрослым и детям наглядно показали, как светоотражающие элементы делают человека видимым в свете фар автомобиля.
На транспортной площадке торгово-развлекательного центра организаторы мероприятия выставили инсталляцию из автомобилей, на дверях которых нанесли надпись «Засветись» из светоотражающей плёнки. В свете фар автомашин спецслужб яркие буквы привлекали внимание взрослых и детей, выходящих из торгово-развлекательного центра.
Сотрудники Госавтоинспекции и автомобилисты проводили профилактические беседы с гражданами и объясняли, что в тёмное время суток пешеходов очень трудно заметить на дороге, поэтому для их собственной безопасности следует носить яркую одежду со светоотражающими элементами.
Организаторы мероприятия выразили надежду, что такая яркая и запоминающаяся акция наглядно показала и убедила участников дорожного движения в необходимости обезопасить себя и своих близких на дороге и использовать яркие аксессуары на одежде, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ пешеходам напомнили дорожной безопасности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии прошла профилактическая акция
Высокотехнологичную операцию провёл знаменитый иркутский хирург Юрий Козлов
Помочь маленьким пациентам может любой желающий
Валерия Репина сыграла блогершу в «Игре на выживание»
Они запланированы на конце февраля – начало мая следующего года
Праздничные мероприятия стартуют с конца декабря
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
В 2023 году Бурятия отметит столетний юбилей со дня своего образования
Сбор вещей будет проходить по 24 декабря
На выставке будут представлены его работы за последние несколько лет
В Александровском централе начались первоочередные противоаварийные работы
Нужно сделать рисунок или поделку по предупреждению пожаров в новогодние праздники
Победители получат дипломы и призы
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате
Она откроется в Забайкальской краевой филармонии