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В Улан-Удэ пешеходам напомнили дорожной безопасности

В Улан-Удэ пешеходам напомнили дорожной безопасности
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В столице Бурятии прошла профилактическая акция

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции и автомобилисты призвали пешеходов позаботиться о собственной безопасности на дорогах. В рамках акции «Засветись» взрослым и детям наглядно показали, как светоотражающие элементы делают человека видимым в свете фар автомобиля.

На транспортной площадке торгово-развлекательного центра организаторы мероприятия выставили инсталляцию из автомобилей, на дверях которых нанесли надпись «Засветись» из светоотражающей плёнки. В свете фар автомашин спецслужб яркие буквы привлекали внимание взрослых и детей, выходящих из торгово-развлекательного центра.

Сотрудники Госавтоинспекции и автомобилисты проводили профилактические беседы с гражданами и объясняли, что в тёмное время суток пешеходов очень трудно заметить на дороге, поэтому для их собственной безопасности следует носить яркую одежду со светоотражающими элементами.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что такая яркая и запоминающаяся акция наглядно показала и убедила участников дорожного движения в необходимости обезопасить себя и своих близких на дороге и использовать яркие аксессуары на одежде, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
ГИБДД

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