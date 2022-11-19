Высокотехнологичную операцию провёл знаменитый иркутский хирург Юрий Козлов
В детской республиканской клинической больнице Улан-Удэ ребёнку провели высокотехнологичную операцию - пластику мочевыводящих путей при уретерогидронефрозе удвоенной левой почки. На операционном столе оказалась малышка в возрасте 1 года 6 месяцев.
Высокотехнологичное вмешательство по коррекции врождённой патологии у ребёнка провёл по приглашению ДРКБ детский хирург с мировым именем, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Юрий Козлов из города Иркутск.
- Особенность этой операции - формирование новых, нормальных путей оттока из удвоенной почки в мочевой пузырь эндоскопическим методом, без обычного разреза брюшной стенки. Эндоскопический метод гораздо менее травматичен, реже осложнения, и ребёнок поправляется быстрее, - пояснили в больнице.
Юрий Козлов подробно рассказал маме о ходе операции, успокоив: «Всё прошло хорошо, девочка будет здорова!».
В Улан-Удэ спасли малышку с врождённой патологией
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Высокотехнологичную операцию провёл знаменитый иркутский хирург Юрий Козлов
Помочь маленьким пациентам может любой желающий
Валерия Репина сыграла блогершу в «Игре на выживание»
Они запланированы на конце февраля – начало мая следующего года
Праздничные мероприятия стартуют с конца декабря
В Улан-Удэ днём до -7 градусов
В 2023 году Бурятия отметит столетний юбилей со дня своего образования
Сбор вещей будет проходить по 24 декабря
На выставке будут представлены его работы за последние несколько лет
В Александровском централе начались первоочередные противоаварийные работы
Нужно сделать рисунок или поделку по предупреждению пожаров в новогодние праздники
Победители получат дипломы и призы
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате
Она откроется в Забайкальской краевой филармонии
Свой бизнес-проект на конкурс представила команда из БГСХА