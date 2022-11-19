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Уроженка Бурятии снялась во втором сезоне сериала на ТНТ

Уроженка Бурятии снялась во втором сезоне сериала на ТНТ
Общество,  Фото:screenshot
Валерия Репина сыграла блогершу в «Игре на выживание»

28 ноября в 21:00 телеканал ТНТ начнёт показ второго сезона «Игры на выживание» (18+) – сериала, который снискал славу одного из самых радикальных жанровых аттракционов в российской киноиндустрии. Режиссёром нового сезона также стал Карен Оганесян, к ролям в сериале вернутся Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин, а новых участников очередного этапа жуткого реалити сыграют Андрей Чадов, Анастасия Сапожникова, а также уроженка Бурятии Валерия Репина.

Валерия Репина из Кяхты, во втором сезоне сыграет видеоблогершу Яну, которая пришла на игру ради забавы подписчиков. Героиня провокационная, дерзкая и готова на всё ради победы.

- Моя героиня Яна – молодой и популярный блогер. Если бы мы с Яной были одноклассницами, то навряд ли бы общались. У неё слишком язвительный характер, конфликтная зона для неё абсолютно привычное место обитания, она эгоистична, ей плевать на чувства других. Но это все образ, созданный ею, чтобы скрыть ту ранимость и одиночество, которые она испытывает, когда остаётся наедине с собой. И проходя путь, который выстраивает для них «игра», она все-таки начинает что-то про себя понимать, с неё постепенно слетает «маска», и в итоге она остаётся наедине со своими настоящими чувствами и желаниями, - поделилась Валерия Репина.


Возрастное ограничение 18+
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