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В Улан-Удэ откроется выставка известного танкописца Николая Дудко

В Улан-Удэ откроется выставка известного танкописца Николая Дудко
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На выставке будут представлены его работы за последние несколько лет

С 25 ноября в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ откроется выставка «Танка. Искусство духовного пути» буддийского живописца Николая Дудко. В экспозиции будет представлено искусство традиционной буддийской живописи «танка», выполненные художником за последние несколько лет, отметили в музее.

- Николай Дудко -мастер особого искусства буддийской живописи «танка» (тханка). Танка Дудко написаны в живописной традиции тибетской школы Менри. Художник делает полноцветные танка, танка «мартан», «нагтан», «сертан» и танка на шелке. Цель танка - помочь понять основные положения Учения и установить связь между верующим и прототипом Просветлённого, изображённого на ней, - добавили организаторы выставки.

Николай Дудко имеет диплом традиционного художника буддийской живописи танка стиля Менри с правом преподавания. Он учился у личного художника Его Святейшества Далай-ламы XIV- преподобного Сангей Еше. Кроме живописи танка, художник изучал буддийскую философию, тибетский язык.

Выставку можно посетить до 11 декабря 2022 года в Художественном музее.


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выставка танка

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