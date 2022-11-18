Нужно сделать рисунок или поделку по предупреждению пожаров в новогодние праздники
К участию в творческом конкурсе «Безопасный Новый год» (6+) приглашаются учащиеся всех школ и интернатов Бурятии в возрасте до 17 лет. Ребятам предстоит нарисовать рисунок или сделать поделку на одну из предложенных тем:
- Предупреждение пожаров по причине шалости детей с огнем в предновогодний и новогодний период, период зимних каникул.
- «Наряжаем елку правильно!» - нарушение правил при устройстве Новогодней елки.
- Нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, являющиеся причинами возникновения пожаров в Новогодний период.
Работы с подписью необходимо принести в местную пожарную часть до 13 декабря 2022 года.
Конкурсные работы из районов, занявшие первое место, будут направлены в Улан-Удэ на республиканский конкурс в противопожарную служба Бурятии.
Итоги республиканского конкурса подведут 23 декабря 2022 года. Победители получат ценные призы, а работы финалистов в дальнейшем будут использованы в профилактической деятельности пожарных, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожарные Бурятии объявили конкурс «Безопасный Новый год»
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