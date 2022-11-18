Прокурор Советского района Улан-Удэ наградил победителей творческого конкурса

Конкурс назывался «Я ребёнок, я имею право»
Прокуратурой Советского района совместно с администрацией Советского района Улан-Удэ провела творческий конкурс «Я ребёнок, я имею право». Конкурс состоялся в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям».
Участвовали в нём дети, которые представили рисунки, плакаты и сочинения на тему прав ребёнка.
Всего приняли участие 14 школьников.
По результатам конкурса прокурор района Андрей Багаев вручил призёрам дипломы и памятные подарки. Все участники конкурса поощрены грамотами и призами.
Все они должны быть уничтожены
Турнир состоится в центре единоборств «Патриот»
В этот день состоится финал региональной лиги
Волонтёры помогут в переноске и перевозке экспонатов
Мероприятие вошло в перечень значимых кинособытий
Конкурс назывался «Я ребёнок, я имею право»
Коллективы вуза республики стали победителями «России многоликой»
Бараны короткожирнохвостой породы отправятся улучшать генофонд бурятских отар
Победители получат дипломы и денежные премии
Ещё одну награду республике на международном турнире принёс Артём Некрасов
В проект включены объекты нематериального культурного наследия народов России
Также в республике отмечается подъём заболеваемости ОРВИ
В чемпионате участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
В него в том числе входят активные пенсионеры Курумканского района
«Доходит до абсурда», - негодуют родители детей