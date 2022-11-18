Прокурор Советского района Улан-Удэ наградил победителей творческого конкурса

















Прокуратурой Советского района совместно с администрацией Советского района Улан-Удэ провела творческий конкурс «Я ребёнок, я имею право». Конкурс состоялся в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям».Участвовали в нём дети, которые представили рисунки, плакаты и сочинения на тему прав ребёнка.Всего приняли участие 14 школьников.По результатам конкурса прокурор района Андрей Багаев вручил призёрам дипломы и памятные подарки. Все участники конкурса поощрены грамотами и призами.