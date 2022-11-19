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В Бурятии сегодня облачно

В Бурятии сегодня облачно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём до -7 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -3,-8, местами -11,-16.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -5,-7.
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