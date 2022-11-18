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Дартсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России

Дартсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
В чемпионате участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сергей Петров из Бурятии завоевал медаль чемпионата России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Прошедший в Челябинске турнир собрал спортсменов из 11 регионов страны.

В дисциплине «Сектор 20» Сергей Максимович занял второе место. В одиночном разряде спортсмен остановился в шаге ещё от одной медали чемпионата, уступив представителю Хабаровского края.

- Дартс - тот самый массовый вид спорта, которым может заняться каждый, независимо от рода деятельности и возраста. Мы на деле видим результаты наших ветеранов, и спортсменов с безграничными возможностями, и детей, которые завоёвывают всё новые и новые награды в этом виде спорта, - отмечают в минспорта Бурятии.

 

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