В Бурятии начали регистрироваться первые случаи гриппа

Также в республике отмечается подъём заболеваемости ОРВИ



С наступлением ноября в Бурятии начали регистрироваться первые случаи сезонного гриппа. Всего за 45-ю календарную неделю (с 6 по 14 ноября) зарегистрировано 14 случаев гриппа, из них 11 случаев гриппа «В»: 7 детей и 4 взрослых, 3 случая гриппа «А» (H1N1): 2 ребёнка и 1 взрослый. Следует отметить, что грипп характеризуется выраженной интоксикацией и опасен серьёзными осложнениями. Все заболевшие госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, клиническое течение средней степени тяжести, характерно повышение температуры тела до 39-40 градусов, ломота в теле, головные боли, кашель, слабость. Также стоит сказать, что все заболевшие не были привиты против гриппа, дети – по причине отказов родителей и временных медицинских отводов. Имеются случаи семейных заболеваний. Групповые очаги гриппа в организованных коллективах не зарегистрированы.



Также в первые две недели ноября в республике отмечается подъём заболеваемости ОРВИ. Показатели заболеваемости по республике выше расчётных эпидемических пороговых величин (эпидпорога) в 1,6 раза. По городу Улан-Удэ эпидпорог превышен в 4 раза. Чаще болеют дети первых двух лет жизни, а также дети школьного возраста с 7 до 14 лет, в этой возрастной группе эпидпорог превышен в 5,8 раза.



В связи с этим главный внештатный специалист Минздрава Бурятии по амбулаторной педиатрии Екатерина Жигжитова напоминает о важности мер профилактики респираторных вирусных инфекций и гриппа, подчеркивая важность комплексного подхода к этому вопросу. Прежде всего, это специфическая профилактика – вакцинация, которая является самым надёжным методом защиты.



Прививочная кампания против гриппа ежегодно проводится до начала эпидсезона, для того чтобы успел сформироваться иммунитет. В текущем году благодаря своевременному поступлению вакцины в республику, в период с сентября по октябрь было привито против гриппа более 121 тысячи детского населения.



Кроме этого, важно помнить о соблюдении основных мер неспецифической профилактики: ношении масок, частом мытье рук, ограничении пребывания в местах скопления людей (торговые центры и общественный транспорт), влажной уборке и проветривании помещений, особенно там, где есть заболевшие. Родителям очень важно выстроить оптимальный режим дня ребёнка, где будет уделено достаточно времени для сна, утренней зарядки, прогулкам на свежем воздухе, двигательной активности и правильному сбалансированному питанию.

