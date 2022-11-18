В Бурятии развивается движение «серебряных» волонтёров

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

В него в том числе входят активные пенсионеры Курумканского района



Движение пенсионеров-волонтёров работает в Курумканском районе Бурятии с 2018 годап, в него входят 20 пенсионеров в возрасте от 55 лет и старше. Его участники дали себе название «Вдохновение». На их счету за это время – десятки проведённых мероприятий, создание собственного хора с одноимённым названием, участие в деятельности ТОСов и района.



- Мы открыты для всех, присоединиться к нашему движению может каждый желающий пенсионер. Единственная трудность – в нашем районе населенные пункты находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, но несмотря на это, мы добираемся и до отдаленных сёл и помогаем одиноко проживающим людям преклонного возраста и инвалидам, - рассказывает активист отряда «Вдохновение» Валерий Чулочников. – Недавно к нам обратилась наша землячка – одинокая пенсионерка Анна Зиновьевна. Ей 84 года. Она нуждалась в установке люстры. Взяли инструменты в руки и отправились на адрес. Полчаса работы – человеку радость.



Добровольцы Курумканского района проводят экскурсии и мастер-классы, развивают туризм, посещают достопримечательности района.



- Один из интересных проектов у волонтеров- «Проснувшись, умой землю». Пенсионеры провели фотоэкспозиции, которые посвятили природе, флоре и фауне, экологическому состоянию села Курумкан и Курумканского района, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения района Лариса Элбенова.



