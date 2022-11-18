В Улан-Удэ родители возмущены отсутствием туалетной бумаги в школе

«Доходит до абсурда», - негодуют родители детей



Родители учеников улан-удэнской школы №26 пожаловались на отсутствие в учреждении туалетной бумаги. Они требуют обратить на этот вопрос отдельное внимание.



Так, недавно третьеклассник едва не оказался в неприятной ситуации из-за отсутствия бумаги. Ребёнку пришлось терпеть до самого дома.



- Ситуация, конечно, вообще до абсурда доходит. На вопрос «почему» мне ответили, что можно взять влажные салфетки из класса, ведь на деньги из классной копилки берётся на класс мыло, влажные салфетки, бумажные полотенца. Это только в 26-й так или во всех школах? – возмущённо поделилась с «Байкал-Daily» мама школьника.



В пресс-службе комитета по образованию Улан-Удэ «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию. Здесь пояснили, что наличие туалетной бумаги в туалетах школ должно быть предусмотреть. Также здесь обещали разобраться по произошедшему случаю с 26-й школой.

