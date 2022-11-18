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Байкальский кинофестиваль получит федеральную поддержку в 2023 году

Байкальский кинофестиваль получит федеральную поддержку в 2023 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие вошло в перечень значимых кинособытий

Байкальский международный кинофестиваль имени В.Г. Распутина включён в федеральный перечень значимых кинособытий. Он был отобран кинофестивальным советом министерства культуры России и вошёл в список 66 проектов, которые получат поддержку в 2023 году.

- При рассмотрении заявок специалисты обращали внимание на значимость мероприятий для развития киноиндустрии в регионе, масштаб, вовлечённость локального сообщества, наличие культурной и деловой программы. Также важны роль в воспитании зрительской культуры и потенциал к открытию новых талантов, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В этом году кинофестиваль «Человек и природа» прошёл в 21-й раз. За десять дней состоялось 162 мероприятия. Это 133 кинопоказа, защита проектов, мастер-классы, деловая программа, киношкола. Этот фестивальный сезон также стал самым широким по своей географии. Вниманию зрителей были представлены 40 лент, в том числе 25 конкурсных, из 11 стран мира. Их показали на 17 площадках в Иркутской области, Якутии и Москве. С фильмами конкурсной программы познакомились почти 20 тысяч человек.

Напомним, что кинофестиваль «Человек и Природа» проводится с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Распутина. За все годы проведения в программе приняли участие более 750 картин, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области. 
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