В Улан-Удэ пройдёт чемпионат города по тайскому боксу

Турнир состоится в центре единоборств «Патриот»



С 28 ноября по 1 декабря в столице Бурятии пройдут V чемпионат и первенство Улан-Удэ по тайскому боксу. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».



28 ноября состоится взвешивание участников турнира. С 29 ноября по 1 декабря запланировано проведение поединков. Об этом сообщает федерация тайского бокса – муайтай РБ.



Кроме этого, в Бурятии 27 ноября пройдёт открытое первенство республики по киокусинкай каратэ. Местом проведения также станет центр единоборств «Патриот».



Возрастное ограничение 6+

