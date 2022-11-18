Турнир состоится в центре единоборств «Патриот»
С 28 ноября по 1 декабря в столице Бурятии пройдут V чемпионат и первенство Улан-Удэ по тайскому боксу. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
28 ноября состоится взвешивание участников турнира. С 29 ноября по 1 декабря запланировано проведение поединков. Об этом сообщает федерация тайского бокса – муайтай РБ.
Кроме этого, в Бурятии 27 ноября пройдёт открытое первенство республики по киокусинкай каратэ. Местом проведения также станет центр единоборств «Патриот».
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат города по тайскому боксу
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