Родственников попавших в госпитали бойцов призвали обращаться в полпредство
В полномочном представительстве Бурятии в Москве оказывают помощь военным из Бурятии, которые получили ранения во время спецоперации на Украине. Живущие в столице уроженцы республики продолжают навещать их в столичных госпиталях. Участникам СВО привозят необходимые вещи и угощают их буузами и боовами.
- Наши сотрудники и неравнодушные земляки ездят к ребятам ежедневно, – отметили в полпредстве.
Туда могут обратиться близкие всех раненых бойцов, которым требуется поддержка, отмечает «Бурятия-инфо.24/7». На официальной странице представительства указали телефон для связи – 8 (499) 399-03-03
Кстати, недавно в полпредстве побывала Оксана Герасименко из Кяхтинского района – руководитель волонтёрского штаба «Прометей». Через неё бойцам передали небольшую посылку с носками, стельками и трусами и помогли выкупить квадрокоптер. Бойцам всё доставили в целости и сохранности. Кроме того, земляк из Москвы приобрёл для них термосы.
Уроженцы Бурятии помогают в Москве раненым на СВО землякам
Общество, Фото:
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