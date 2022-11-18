Заявки на конкурс принимаются до 28 ноября
В Бурятии проводится республиканский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Его участниками могут стать педагогические работники общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования региона, деятельность которых связана с обучением детей правилам безопасного поведения на дорогах.
Заявки на заочный этап и конкурсные материалы (видеозапись занятий по привитию навыков БДД, конспект занятия) направляются на электронную почту: [email protected] до 28 ноября с пометкой «Конкурс педагогов. Название района/города».
Республиканский финальный этап проводится в очном формате 2 декабря в Улан-Удэ. Он включит в себя защиту интегрированного занятия, а также профессиональные тесты. Церемония награждения состоится в этот же день в УМЦ «Авангард». Об этом сообщается в положении конкурса.
В Бурятии выберут лучших педагогов по ПДД
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