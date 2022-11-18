В столицу Бурятии приедет Стас Пьеха

Читают сейчас

В Бурятии врач-акушер рассказала о диабете при беременности Общество, О факторах риска и том, что делать, если обнаружился сахарный диабет беременных, рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РБ Марина Ринчиндоржиева