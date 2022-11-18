До его выступления осталось меньше двух недель
Улан-удэнцы скоро снова услышат Стаса Пьеху. Он даст концерт в столице Бурятии 29 ноября (возрастное ограничение – 6+). Известный российский певец, бывший участник проекта «Фабрика звёзд» и внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи выступит в Физкультурно-спортивном комплексе.
Вообще артист собирался приехать в Улан-Удэ в марте, однако концерт перенесли на осень.
До этого Пьеха выступал в Бурятии в 2018 и в 2016 году. Шесть лет назад его пригласили на юбилей компании «Тугнуйский угольный разрез» в мухоршибирском посёлке Саган-Нур. А после он отправился в соседнее Забайкалье и сделал там фото у сельского туалета. В 2014 году певец отменил концерт в Улан-Удэ из-за слабой посещаемости.
В столицу Бурятии приедет Стас Пьеха
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