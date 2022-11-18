Чтобы получить на него разрешение, придётся сделать эскиз
Прежде чем остеклить балкон или лоджию, жителям Улан-Удэ нужно получить на это добро в комитете по архитектуре и строительству городской администрации. Необходимо принести туда соответствующее заявление, копию паспорта и документов о праве собственности на квартиру, эскиз на бумажном и электронном носителе, а также письменное согласие собственников помещений на изменение фасада
Эскизный проект представляет собой альбом формата А4, в котором указан адрес объекта (то есть дома), фото всего фасада и его фрагмента, который планируется изменить, ну и, собственно, сам эскиз – как всё это будет выглядеть после остекления.
Решение, одобрить его или нет, чиновники примут в течение десяти рабочих дней.
В мэрии отметили: оно «должно осуществляться в границах ограждения балкона и лоджии», то есть выходить за их пределы нельзя. Разрешение придётся получить и на установку кондиционера. Его можно разместить со стороны двора – в 10-15 сантиметрах справа от оконного проёма вровень с его нижнем краем и при этом закрыть декоративной решёткой под цвет фасада.
Нарушителям грозят штрафы – это прописано в 19-ой статье республиканского закона «Об административных правонарушениях». Для физических лиц их размер колеблется от 2 до 5, для должностных – от 10 до 30, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.
Улан-удэнцам напомнили о штрафах за незаконное остекление балконов
Общество, Фото:
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Чтобы получить на него разрешение, придётся сделать эскиз
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