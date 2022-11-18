За три месяца она прибавила более полутора килограммов
17 ноября во всём мире отмечался Международный день недоношенных детей, которые появились на свет раньше срока. Каждый год в неонатальных отделениях детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Улан-Удэ спасают по 150-180 малышей, чей вес менее 1500 граммов.
- Такие детки, как правило, поступают из родильных домов в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. Из-за незрелости органов и систем большинство из них не могут самостоятельно дышать и поначалу находятся на искусственной вентиляции лёгких в специальных кувезах. По мере улучшения состояния их переводят в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей, – рассказали в ДРКБ.
Малыши находятся в стационаре до тех пор, пока не стабилизируются основные параметры их жизнедеятельности и они не смогут самостоятельно дышать и сосать. Порой недоношенных детей выхаживают по несколько месяцев – несмотря на достижения современной медицины, не у всех полноценно развиваются лёгкие, органы зрения и слуха. Часто страдает и нервная система. Около 40% глубоко недоношенных становятся инвалидами.
Но у таких историй есть и счастливый конец. Пример – девочка из Бурятии по имени Яна. Она родилась 900-граммовой – у матери во время беременности возникли осложнения. Сейчас крохе уже три месяца и весит она 2 килограмма 480 граммов. Совсем скоро малышка отправится домой.
- Сегодня мама уже спокойна. Самые тревожные дни позади, у доченьки всё идёт хорошо. Не за горами – выписка домой! – поделились в ДРКБ.
В Бурятии врачи выходили 900-граммовую малышку
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