Финал зимних сельских игр пройдёт в Прибайкалье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они запланированы на конце февраля – начало мая следующего года



XVI республиканские зимние сельские спортивные игры в 2023 году пройдут в Прибайкальском районе Бурятии. Игры проведут в три этапа:

- 1 этап – малые сельские спортивные игры в районах республики (до 16 января 2023 г.);

- 2 этап – зональные отборочные соревнования по хоккею с мячом (16-19 февраля 2023 г.);

- 3 этап – финальные соревнования в Прибайкальском районе (28 февраля - 4 марта 2023 г.).



К участию в играх по видам спорта в составе сборных команд муниципальных образований допускаются граждане Российской Федерации от 18 лет и старше, постоянно проживающие и работающие в соответствующих муниципальных образованиях Бурятии не менее одного года. В состав команды должны входить работники, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, в лесном комплексе, рыбном хозяйстве, потребительской кооперации, других сферах народного хозяйства, работники и специалисты социальной сферы (врачи, учителя, работники связи, бытового обслуживания, правоохранительных органов и т.д.).



Игры пройдут в 8 видах спорта: лыжные гонки (мужчины, женщины), зимнее многоборье ГТО (мужчины, женщины), конькобежный спорт (мужчины, женщины), хоккей с мячом (мужчины), спортивное ориентирование на лыжах (мужчины, женщины), настольный теннис (мужчины, женщины), шахматы (мужчины, женщины) и шашки (мужчины, женщины).



28 февраля следующего года станет днём приезда команд-финалистов по хоккею с мячом. 1 марта состоится заезд команд по остальным видам спорта.



В финальных соревнованиях игр разыгрываются: общекомандное первенство, командное первенство по видам спорта и личное первенство по всем видам программы соревнований. При подведении общекомандного первенства в зачёт идут результаты по 5 видам спорта: лыжные гонки, зимнее многоборье ГТО, конькобежный спорт, хоккей с мячом, спортивное ориентирование на лыжах и двум лучшим результатам по видам спорта: шахматы, шашки, настольный теннис. Об этом говорится в положении об играх.



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