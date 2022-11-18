Бараны короткожирнохвостой породы отправятся улучшать генофонд бурятских отар
В Туве побывала делегация из Бурятии во главе с доктором сельскохозяйственных наук, заведующим лабораторией разведения овец и коз и экспертом департамента животноводства Минсельхоза РФ Салауди Хататаевым. Вместе с бурятскими специалистами Хататаев в течение нескольких дней отбирал баранов-производителей тувинской короткожирнохвостой породы, которых отправят в Бурятию улучшать генофонд местных отар.
Как сообщает официальный портал Республики Тыва, при отборе животных учитывались возраст, качество шерсти, живая масса, экстерьер, конституция. Были выбраны 250 голов от 1,5 до 3 лет с лучшими характеристиками. Сейчас они находятся на карантине. После получения результатов анализов крови будет организована перевозка животных.
Рабочая группа в сопровождении специалистов местного Минсельхозпрода посетила хозяйства ГУП «Малчын», МУП «Адарган», СПК «Бай-Хол», ООО «Чодураа», КФХ Куулар и КФХ Донгак в Кызылском, Овюрском, Эрзинском, Тес-Хемском и Монгун-Тайгинском районах Тувы.
Заинтересовался Хататаев местными коровами и тувинской пуховой козой.
- Уникальный скот со своим характером, - заключил эксперт. - Хочу отработать с Минсельхозом России по внесению тувинской породы коров в государственный реестр. В дальнейшем регистрация поможет сохранить качества породы и претендовать на субсидирование.
Бурятия приобрела тувинских овец для улучшения своего поголовья
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