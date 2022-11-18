В Бурятии сезон КВН завершится 24 ноября

В этот день состоится финал региональной лиги



24 ноября в Улан-Удэ состоится финальная игра 2022 года республиканской лиги КВН. Мероприятие пройдёт в актовом зале БГСХА.



В главной игре сезона сыграют пять команд КВН. Среди них: «Егор Гула», «Сборная Одного», «СНГ», «Город двух У», «Басурмане» (БГСХА).



Дополнительная информация по игре появится позднее, сообщает АНО «Событие».



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