Людям приходится ездить в соседнее село
Жители села Дырестуй Джидинского района Бурятии жалуются на сложности со сдачай медицинских анализов. Проблему обсудили в местной группе «Джида-инфо. 24/7».
- У нас последняя медсестра уволилась с ФАП. Где мы теперь должны сдавать анализы (общий анализ крови, мочи)? В Петропавловку не все могут съездить. Беременным вообще нужен постоянно контроль анализов, столько не наездишься, - негодуют сельчане.
В группе процитировали ответ главного врача Петропавловской центральной больницы Вячеслава Цыденова. По его словам, медсестра не уволилась, а ушла на пенсию, а акушерка находится в декретном отпуске.
- За участком закреплён врач Десятова А.А. и старшая акушерка района. На данное время рассматриваются варианты привлечения среднего медперсонала, в том числе привлечение фельдшеров, проживающих в селе Дырестуй и работающих в селе Джида, имеющих сертификат «лечебное дело», - сообщил главврач.
Временно анализы сдавать можно в селе Джида, добавил Вячеслав Цыденов.
Жители небольшого села в Бурятии столкнулись с проблемой сдачи анализов
Общество, Фото:
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