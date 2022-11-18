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Жители небольшого села в Бурятии столкнулись с проблемой сдачи анализов

Жители небольшого села в Бурятии столкнулись с проблемой сдачи анализов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людям приходится ездить в соседнее село

Жители села Дырестуй Джидинского района Бурятии жалуются на сложности со сдачай медицинских анализов. Проблему обсудили в местной группе «Джида-инфо. 24/7».

- У нас последняя медсестра уволилась с ФАП. Где мы теперь должны сдавать анализы (общий анализ крови, мочи)? В Петропавловку не все могут съездить. Беременным вообще нужен постоянно контроль анализов, столько не наездишься, - негодуют сельчане.

В группе процитировали ответ главного врача Петропавловской центральной больницы Вячеслава Цыденова. По его словам, медсестра не уволилась, а ушла на пенсию, а акушерка находится в декретном отпуске.

- За участком закреплён врач Десятова А.А. и старшая акушерка района. На данное время рассматриваются варианты привлечения среднего медперсонала, в том числе привлечение фельдшеров, проживающих в селе Дырестуй и работающих в селе Джида, имеющих сертификат «лечебное дело», - сообщил главврач.

Временно анализы сдавать можно в селе Джида, добавил Вячеслав Цыденов.

медицинская помощь

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